Adolescente é arrastada por enxurrada durante chuva na região do Barreiro, em BH

Uma adolescente de 14 anos foi socorrida por policiais militares após ser arrastada pela enxurrada no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (24).



Segundo informações iniciais da Polícia Militar, a menina teria sido arrastada para debaixo de um caminhão. No local, militares fizeram os primeiros socorros e levaram a menina para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A adolescente será transferida para o Hospital João 23.



“Aquilo que eles podem fazer estão fazendo. Agora, é só aguardar a ambulância para continuar o tratamento no [Hospital] João 23. Ela está entubada, é difícil a cena para o pai. Mas, ela está bem e, graças a Deus, vai sair dessa”, contou o pai da menina.



Carlos Eduardo de Moura estava trabalhando quando foi informado sobre o resgate. “O tempo estava tranquilo. Do nada, recebi a notícia que pai nenhum quer receber”, detalhou.



A menina estava acompanhada de uma prima, que precisou de atendimento médico após ver a adolescente ser arrastada pela enxurrada. De acordo com a Defesa Civil, nas últimas duas horas, choveu 38 mm na região, o equivalente a 19% da média para o mês.



