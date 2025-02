Alunos mineiros vão à Tailândia disputar campeonato de matemática

Alunos da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, vão disputar uma olimpíada de matemática do outro lado do mundo. Os alunos foram convocados após se destacarem no cenário nacional, em maio do ano passado, e agora farão parte da delegação brasileira, que irá representar o país na Tailândia. Ao todo, são cerca de 50 estudantes entre 16 e 19 anos que serão enviados para participar da competição em nome do Brasil.