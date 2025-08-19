Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Após 14 dias, músico recupera guitarra furtada em bairro nobre de Belo Horizonte

Instrumento estava em sua caminhonete e foi levado enquanto vítima se preparava para uma apresentação

Balanço Geral MG|Do R7

Um músico de Belo Horizonte recuperou sua guitarra 14 dias após o instrumento ser furtado de sua caminhonete no bairro de Lourdes, uma área nobre na região Centro-sul de Belo Horizonte. O músico, que se preparava para uma apresentação em um clube próximo, havia deixado a guitarra no veículo. Durante sua ausência, um ladrão cortou a capota do carro e levou o instrumento. A Polícia Militar localizou o suspeito, que confessou o furto e foi preso por furto e corrupção ativa.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo Horizonte
  • Corrupção
  • Furto
  • PlayPlus
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.