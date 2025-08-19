Após 14 dias, músico recupera guitarra furtada em bairro nobre de Belo Horizonte

Um músico de Belo Horizonte recuperou sua guitarra 14 dias após o instrumento ser furtado de sua caminhonete no bairro de Lourdes, uma área nobre na região Centro-sul de Belo Horizonte. O músico, que se preparava para uma apresentação em um clube próximo, havia deixado a guitarra no veículo. Durante sua ausência, um ladrão cortou a capota do carro e levou o instrumento. A Polícia Militar localizou o suspeito, que confessou o furto e foi preso por furto e corrupção ativa.



