Após morte por febre amarela, Governo de MG intensifica campanha de vacinação

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), emitiu um alerta à população sobre a importância da vacinação contra a febre amarela, reforçando a necessidade de se imunizar contra a doença.



O alerta se deve ao fato de que o estado registrou, em 2025, a primeira morte por febre amarela em Extrema, a 476 km de Belo Horizonte . "A vítima não estava vacinada", alerta o secretário de saúde Fábio Baccheretti.



A vacinação é a principal forma de prevenção contra a febre amarela, e é oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A vacina é recomendada para todas as pessoas a partir de 9 meses de idade, que residem ou viajam para áreas com risco de transmissão da doença.



"Vacinado não tem risco de morte. Minas está com 86% de [cobertura] de vacinação, mas temos que chegar aos 95%. Por isso a nossa campanha no Sul de Minas", reforça o secretário. Procure um posto de saúde ou centro de vacinação para se vacinar contra a febre amarela.



