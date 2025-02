Aposentado considerado 'morto' pela Justiça vive drama para ter direitos de volta em MG

Desde setembro de 2023, o aposentado Antônio Fraga, é considerado "morto" pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Com o CPF bloqueado, ele não consegue pagar dívidas, tirar documentos e até mesmo recorrer à polícia quando necessário. "Como que eu vou explicar que eu não estou morto se a própria justiça não resolve?", desabafa.



Em nota, o INSS informou que, para reativar sua aposentadoria, é necessário corrigir a certidão de óbito, o que já foi solicitado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais em Aparecida de Goiânia. Contudo, o cartório negou o pedido, informando que a alteração só pode ser feita com um mandado judicial. O Ministério Público de Goiás, por sua vez, requisitou à Polícia Civil de Aparecida de Goiânia a abertura de um inquérito policial para apurar os fatos relacionados ao processo.



Veja a reportagem completa no vídeo a