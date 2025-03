Ataque de pitbulls mata cão de pequeno porte e assusta moradores de Belo Horizonte

Moradores do bairro São Marcos, na região Nordeste de Belo Horizonte, estão assustados após um ataque de dois pitbulls que matou um cachorro de pequeno porte na Rua do Rosário. No vídeo, é possível ouvir os gritos de pavor das pessoas enquanto os pitbulls atacam Lupi, um Shih Tzu, que brincava com sua dona, Yasmin, de apenas 5 anos. O cão não resistiu aos ferimentos e morreu. Pais e mães da comunidade estão preocupados e com medo de deixar seus filhos brincarem na calçada, temendo novos ataques. Veja a reportagem completa no vídeo acima.