Bairro a Bairro: moradores de Santa Luzia (MG) cobram da prefeitura soluções para infraestrutura

No Bairro a Bairro desta quarta-feira (23), moradores Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam problemas com infraestrutura. Em nota, a prefeitura informou que há iluminação em parte da rua e que vai abrir uma ordem de serviço para que a instalação seja feita até o fim de 2025. Veja a reportagem completa no video acima.