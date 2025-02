Bairro a Bairro: moradores denunciam mato alto e poste em risco de queda na Grande BH

No Bairro a Bairro desta segunda-feira (10), moradores do bairro Landi, em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciaram o mato alto e um poste com risco de queda na região. A falta de providências por parte da prefeitura tem gerado sérios riscos à saúde, causam transtornos e insegurança para a população. A Prefeitura de Ribeirão das Neves, por meio da Secretaria Municipal de Obras, informou que está ciente da situação no bairro Landi e que uma equipe técnica será enviada para avaliar as condições do local. Confira a reportagem completa no vídeo acima.