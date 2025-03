Bairro a Bairro: moradores denunciam mato alto e ruas danificadas em Santa Luzia (MG)

No Bairro a Bairro desta segunda-feira (17), moradores do bairro Duquesa, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam o acúmulo de mato alto e o calçamento danificado na região. A situação começou após uma obra inacabada da Copasa.



A Copasa informou que, após realizar as obras de rede de distribuição na Rua Flamboyant, no bairro Duquesa II, o asfalto foi recomposto de acordo com as condições em que a pavimentação estava antes da obra. Mas, os moradores relatam que o problema persiste, dificultando a mobilidade na região.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.