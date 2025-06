Bairro a Bairro: moradores enfrentam problemas e pedem melhorias de acesso na Grande BH

No quadro Bairro a Bairro desta terça-feira (24), os moradores do bairro São Cosme, em Santa Luzia, na Grande BH, denunciam dificuldades diárias devido à falta de infraestrutura na região. A vizinhança precisa passar por caminhos longos e perigosos para acessar escolas e postos de saúde. Uma estudante explica que, para ir à escola, precisa atravessar terrenos irregulares e fazer uso de atalhos improvisados. A situação piora com a chuva, transformando a rua em um lamaçal. Os moradores apelam à prefeitura por melhorias na região, que não recebe atenção há décadas. Principais denuncias são de mato alto e falta de iluminação.



