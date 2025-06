Bairro a Bairro: quadro explora sabores e histórias do centenário Mercado Central de BH

O quadro Bairro a Bairro desta quarta-feira (04) foi até o Mercado Central de Belo Horizonte para explorar os sabores e histórias do ponto turísitico da capital mineira. Fundado em 1929, o local tem produtos únicos e variados, típicos do estado, como queijos premiados e frutas exóticas. No próximo domingo (8), a equipe da RECORD MINAS vai acompanhar a corrida do Mercado Central, que promete movimentar ainda mais o espaço.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!