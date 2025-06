Batida entre dois carros em cruzamento movimentado acende alerta sobre a sinalização de BH

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Brasil, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O incidente foi gravado por câmeras de monitoramento. Um carro branco, dirigido por uma mulher, bateu em um carro preto, conduzido por um homem. Ambos os motoristas afirmaram que o sinal estava verde ao atravessar o cruzamento. No entanto, o motorista do carro preto estava com a carteira de habilitação vencida desde 2021 e precisou chamar outra pessoa para retirar o veículo do local. Autoridades destacaram a importância de respeitar os tempos semafóricos, já que o cruzamento é extenso e requer atenção redobrada dos motoristas.



