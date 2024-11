BH prepara esquema especial de transporte para aplicação do Enem

Para atender mais de 60 mil estudantes que farão as provas do Enem neste domingo, Belo Horizonte implementará um plano de mobilidade especial. A medida busca garantir o acesso adequado aos locais de prova e minimizar possíveis transtornos de deslocamento durante a primeira etapa do exame, com reforço de horários e mais opções de transporte em toda a cidade.