Blitz RECORD: caminhonete sai de concessionária soltando fumaça e cliente exige reparos

O quadro Blitz RECORD desta terça-feira (24) conta a dificuldade de Paulo de Souza, após comprar uma caminhonete usada por R$40 mil em uma concessionária em Belo Horizonte. O veículo apresentou problemas logo ao utilizá-lo, com grande quantidade de fumaça saindo. O homem tentou negociar com a loja, mas inicialmente não conseguiu um acordo. Após a intervenção do quadro, a concessionária se comprometeu a realizar os reparos necessários. Paulo espera que o veículo seja consertado em breve.



