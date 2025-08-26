Blitz RECORD: empresa descumpre prazo e deixa casa de cuidadora sem porta e janelas

Uma cuidadora de idosos contratou o serviço de uma empresa para instalar janelas, porta e box no banheiro de sua casa há mais de um ano, mas não recebeu o serviço. A mulher se endividou para pagar a obra, investindo mais de R$2.000 na reforma. A consumidora decidiu procurar o Blitz RECORD e graças a intervenção do quadro o proprietário da loja concordou em devolver o dinheiro a cliente.



