Câmeras de uniforme da PM flagram perseguição de jovem foragido após escapar de presídio em MG

Câmeras do uniforme de um policial militar flagraram uma perseguição e o momento em que Anderson de Paula Souza, de 22 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (04), em Ipatinga, a cerca de 215 km de Belo Horizonte, na região do Vale do Aço mineiro. O jovem estava foragido após fugir de um presídio e tinha um mandado de prisão em aberto. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado enquanto conversava com alguns amigos em uma praça. Ao perceber a presença do policial, o homem tentou fugir correndo e chegou a jogar uma barra de ferro contra o militar que o perseguia. Após alguns metros, o suspeito foi alcançado e derrubado ao chão. Anderson resistiu à abordagem e sofreu escoriações, precisando ser levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) antes de ser encaminhado novamente ao Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) Ipatinga, onde permanece à disposição da Justiça. O jovem tem outras três passagens pelo sistema prisional mineiro.



