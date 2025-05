Câmeras flagram atropelamento de cozinheira em faixa de pedestre em BH

Câmeras de segurança flagram o momento em que Natália Rodrigues Camilo, uma cozinheira de 26 anos, foi atropelada no Centro de Belo Horizonte. A vítima foi atingida enquanto atravessava na faixa de pedestre. As imagens mostram que o suspeito, motorista por app, avançou o sinal vermelho. A vítima está internada no Hospital João 23 aguardando cirurgia devido a uma fratura na perna esquerda. Apesar de ter retornado ao local após o acidente, a família denuncia que o motorista não prestou assistências a recuperação da jovem.



