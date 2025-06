Câmeras flagram funcionário de farmácia beijando criança de seis anos na boca em BH

Uma menina, de seis anos, foi beijada a força por um homem, de 33 anos, na última quarta-feira (11), em uma drogaria no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. A criança, aos prantos, ao relatar a situação para a mãe, questionou primeiro "você não vai ficar brava?". Quando a mãe a tranquilizou, ela explicou que um "moço de tranças" a beijou.



O suspeito alegou problemas psiquiátricos, incluindo esquizofrenia, como parte de sua defesa. O caso destaca a importância da educação infantil sobre abuso sexual, conforme indicado pelo delegado, que destaca que instruir as crianças a reconhecer e relatar comportamentos inadequados pode prevenir que abusos passem desapercebidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!