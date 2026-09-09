Câmeras flagram mulheres furtando celular de cliente dentro de loja no Centro de BH

Câmeras de segurança flagraram o momento em que duas mulheres furtaram o celular de uma cliente dentro de uma loja de bijuterias e acessórios, no Centro de Belo Horizonte. O crime aconteceu em um estabelecimento localizado na rua dos Carijós, esquina com a avenida Paraná. Nas imagens, as duas suspeitas aparecem próximas à vítima enquanto ela observa produtos da loja. Em determinado momento, uma das mulheres se aproxima e retira um celular que estava dentro da mochila da cliente. A vítima não percebe a ação e continua fazendo compras normalmente, enquanto as suspeitas deixam o local.