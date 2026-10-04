A Hora da Venenosa: Taís Araújo aparece com novo corte de cabelo e reflete sobre mudança

A atriz Taís Araújo apareceu nas redes sociais com um novo corte de cabelo. A artista optou pelos fios mais curtos e aproveitou a mudança para relembrar as transformações que já fez ao longo da carreira.

Taís contou que já teve o cabelo longo e com química e precisou cortá-lo aos 18 anos para interpretar uma personagem em uma novela. Anos depois, durante as gravações de “Da cor do pecado”, ela usava aplique e ainda mantinha os fios com química, quando sofreu um corte químico.

Depois do episódio, a atriz decidiu abandonar os procedimentos e iniciou a transição para o cabelo natural. “Sim, mudei! Vocês sabem que eu adoro mudar!”, afirmou.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!