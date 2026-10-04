A Hora da Venenosa: Taís Araújo aparece com novo corte de cabelo e reflete sobre mudança
“Sim, mudei! Vocês sabem que eu adoro mudar!”, afirmou a atriz
A atriz Taís Araújo apareceu nas redes sociais com um novo corte de cabelo. A artista optou pelos fios mais curtos e aproveitou a mudança para relembrar as transformações que já fez ao longo da carreira.
Taís contou que já teve o cabelo longo e com química e precisou cortá-lo aos 18 anos para interpretar uma personagem em uma novela. Anos depois, durante as gravações de “Da cor do pecado”, ela usava aplique e ainda mantinha os fios com química, quando sofreu um corte químico.
Depois do episódio, a atriz decidiu abandonar os procedimentos e iniciou a transição para o cabelo natural. “Sim, mudei! Vocês sabem que eu adoro mudar!”, afirmou.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Três homens são presos por tráfico de drogas durante operação da PM na Grande BH
Os militares apreenderam drogas, celulares, uma marma e cerca de R$5 mil em notas pequenas
Saiba o que pode e o que não pode na hora de ir às urnas votar neste domingo (4)
Entenda como votar e quais são as regras para o primeiro turno das eleições em Minas Gerais
TRE de Minas faz sorteio das 43 urnas que serão auditadas nas eleições deste domingo (4)
Auditoria é acompanhada por representantes da Justiça Eleitoral, partidos políticos e entidades fiscalizadoras
Eleitores enfrentam filas de mais de duas horas para votar no bairro Jaraguá, em BH
Relatos apontam demora em escolas da região; TRE-MG ainda não tem registro oficial sobre o problema
TRE-MG vai apurar uso de celular por Zema na cabine; candidato alega esquecimento
Presidente do tribunal classificou episódio como ‘sucessão de equívocos’; Zema afirmou que não usou o aparelho durante o voto
Vídeo: Motociclista é flagrado jogando panfletos em rua perto de local de votação em BH
Vídeo mostra homem lançando panfletos para o alto no bairro Jaraguá; homem e candidato do material não foram identificados
Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 40% em MG na véspera da eleição, diz Real Time Big Data
Nos votos válidos, Lula registra 44% e candidato do PL tem 42%; levantamento ouviu 2.000 eleitores mineiros
Domingos Sávio e Carlos Viana têm 20%, Marília 19%; Aécio e Marcelo Aro marcam 9%
Pesquisa Real Time Big Data divulgada na véspera da eleição mostra cenário para as duas vagas de Minas no Senado
Na véspera da eleição, Cleitinho chega a 50% dos votos válidos e pode vencer em primeiro turno
Levantamento foi realizado entre 28 de setembro e 2 de outubro; primeiro turno será neste domingo (4)
Mulher é agredida com ‘voadora’ enquanto caminhava pelo Centro de BH
Câmeras de segurança registraram o momento em que homem ataca a vítima pelas costas e foge; mulher não registrou boletim de ocorrência
PF do Balanço: almoço reforçado ganha destaque pela fartura e variedade
Pratos fartos do Bar Barba Azul reúnem sabores tradicionais e ganham destaque em uma experiência gastronômica no “PF do Balanço”
Tá na bronca: incêndio criminoso deixa poste por um fio e assusta moradores de BH
Moradores suspeitam que o fogo tenha sido provocado por uma pessoa interessada em alterar o acesso à própria propriedade
A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (02)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
Moradores denunciam aumento de trincas em imóveis que ficam em cima do túnel do metrô em BH
Defesa Civil interdita casas no bairro 1º de maio por risco de desabamento