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Câmeras registram batida em carro recém-comprado e fuga de motorista em Belo Horizonte

A lateral traseira do lado do motorista foi atingida, o para-choque quebrou e parte do porta-malas ficou amassada

Balanço Geral MG|Do R7

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Uma moradora de Belo Horizonte tenta identificar o motorista de um Ford Ka que bateu no carro dela e fugiu sem prestar qualquer assistência na noite deste sábado (27), no bairro Nova Granada, região Oeste da capital. O veículo da vítima havia sido comprado há apenas sete dias e ficou bastante danificado após a colisão.

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