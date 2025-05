Carro de policial reformado é ligado a assassinato de motoboy em Belo Horizonte

A polícia localizou o carro envolvido numa briga de trânsito que resultou na morte do motoboy Humberto Lúcio de Souza, de 44 anos, no bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. O veículo está registrado em nome de um policial militar reformado e foi encontrado em um condomínio. Após o confronto, ocorrido durante uma conversão proibida, Humberto foi atingido por três tiros, dois no pescoço e um no braço direito. Cápsulas de pistola 380 foram recolhidas pela perícia. A esposa de Humberto sugeriu que o crime pode estar relacionado a uma entrega de picanha, feita pouco antes do ocorrido. A polícia civil continua investigando o caso.



