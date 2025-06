Circuito flagra reação de pessoas que viram agressão de criança confundida com ‘bebê reborn’ em BH

Um circuito de segurança flagrou a reação de pessoas que presenciaram a agressão de um bebê na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (05). O suspeito, de 33 anos, teria confundido a criança com um “bebê reborn”.



O homem desferiu um tapa de mão aberta na cabeça da vítima, causando um inchaço atrás da orelha direita. Ele foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar e preso em seguida.



À polícia, a mãe contou que estava lanchando em um food truck, na companhia da filha e do pai da bebê. Ela disse que quando já estava indo embora, um homem desconhecido que estava na fila do estabelecimento para ser atendido começou a brincar com a criança.



De repente, o suspeito perguntou ao pai se a menininha era um “bebê reborn”. O pai negou e o desconhecido afirmou que a criança era sim um “bebê reborn”. Nesse momento, o homem desferiu um tapa de mão aberta na cabeça da criança, gerando revolta dos populares que presenciaram a cena.



A criança foi levada para ser atendida no Hospital João 23, no centro da capital mineira, onde segue em observação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!