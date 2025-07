Comerciantes denunciam uso de drogas e insegurança em praça na área hospitalar de BH

Vídeos feitos por moradores mostram cenas frequentes de uso de drogas em plena luz do dia na Avenida Pasteur, no bairro Santa Efigênia, na região hospitalar de Belo Horizonte. Comerciantes relatam ameaças, sujeira, lixo acumulado e uso da porta dos estabelecimentos como banheiro. Mesmo após a revitalização da vizinha Avenida Bernardo Monteiro, o trecho segue em situação precária. A Prefeitura afirma que realiza limpezas frequentes, mas ainda não respondeu sobre a denúncia de tráfico de drogas no local. Moradores pedem ações mais eficazes e seguras.



