Corpo do empresário Bruno Avelar chega a cemitério para velório em Belo Horizonte

O corpo do empresário mineiro Bruno Avelar, de 41 anos, chegou na manhã desta quinta-feira (24) ao Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte, onde será velado. Imagens registraram o momento da chegada do corpo ao local da despedida (veja o vídeo abaixo). Segundo apuração da RECORD Minas, o cantor César Menotti, da dupla com Fabiano; o jornalista e empresário Otávio Mesquita e o candidato a presidência Augusto Cury estiveram presentes. De acordo com a assessoria do empresário, o velório será restrito a familiares e amigos entre 8h e 10h. Depois desse horário, a cerimônia será aberta ao público. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, na Região Norte da capital mineira.