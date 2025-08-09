Cruzeiro e Santos se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão; veja a transmissão na RECORD

Cruzeiro e Santos disputam a 19ª rodada do Brasileirão 2025, neste domingo (10), no Mineirão, em Belo Horizonte. O clube, que está na segunda posição na classificação, mira a liderança do campeonato. O jogo começa às 18h30, mas a partir das 18h todos os detalhes serão mostrados na transmissão da RECORD, com 11 câmeras espalhadas pelo estádio que vão captar todos os momentos da partida.



A torcida do Cruzeiro vai lotar o Mineirão no domingo (10). O clube celeste informou, na noite de quarta-feira (6), que os ingressos colocados à venda estão esgotados. De acordo com o time, apenas as gratuidades ainda serão distribuídas. Além disso, ingressos com compras não concluídas poderão voltar ao sistema.



