Defesa Civil interdita área onde operário morreu após desabamento de obra em Belo Horizonte

A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou a área da obra onde um operário morreu soterrado após um desabamento nesta segunda-feira (12). Nilsson Teixeira Ramalho, de 42 anos, não resistiu e morreu ainda no local. Equipes do SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) e Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirada do corpo. A Defesa Civil ainda garantiu que os imóveis vizinhos não foram comprometidos e exigiu um laudo técnico para checar a estabilidade do terreno. A Superintendência Regional do Trabalho também fiscalizou o local para investigar o ocorrido.



