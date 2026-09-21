Desabamento de muro de arrimo deixa sete imóveis interditados e 19 pessoas fora de casa na Grande BH

Após o desabamento de um muro de arrimo no bairro Retiro, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sete imóveis continuam interditados e 19 pessoas precisaram deixar as casas. Os canos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) já foram desviados, o poste que tombou foi substituído e as rachaduras na rua receberam asfalto, barreiras de contenção e lonas para reduzir o risco de infiltrações em caso de chuva.



Uma das casas ficou com a estrutura comprometida e, segundo a Defesa Civil, não pode ser recuperada. O imóvel, de quatro pavimentos, deverá ser demolido de forma controlada e segura, mas ainda não há uma data definida. A Prefeitura Municipal de Nova Lima também investiga se o movimento de terra realizado no local seguiu as exigências técnicas e se todas as autorizações foram cumpridas.



Antes do desabamento, moradores já demonstravam preocupação com as condições do terreno e relatavam a presença frequente de caminhões retirando terra durante a obra. Enquanto a Defesa Civil e a Guarda Municipal mantêm o controle da área, as famílias afetadas recebem assistência da Prefeitura, com medidas como aluguel social, acolhimento temporário e auxílio-alimentação.



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