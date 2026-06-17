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Dois dias após colisão de ônibus, bar desaba em BH; veja as imagens

O motorista teria passado mal ao volante, perdido o controle da direção e atingido o bar

Balanço Geral MG|Do R7

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Um bar localizado na rua Dona Senhorinha, no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte, desabou na madrugada desta quarta-feira (17), dois dias após ter sido atingido por um ônibus do transporte coletivo. O imóvel já havia sido interditado pela Defesa Civil, que identificou risco iminente de desabamento durante uma vistoria realizada na última segunda-feira (15).

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