Dois dias após colisão de ônibus, bar desaba em BH; veja as imagens
O motorista teria passado mal ao volante, perdido o controle da direção e atingido o bar
Um bar localizado na rua Dona Senhorinha, no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte, desabou na madrugada desta quarta-feira (17), dois dias após ter sido atingido por um ônibus do transporte coletivo. O imóvel já havia sido interditado pela Defesa Civil, que identificou risco iminente de desabamento durante uma vistoria realizada na última segunda-feira (15).
Últimas
Mercado Central de BH entra em clima de festa junina com comidas típicas
Festas juninas impulsionam vendas de doces típicos e reforçam tradições na capital mineira
Jovem fica gravemente ferido após amigo atear fogo em barraca em MG
Vítima sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau em 50% do corpo
Moradores denunciam condições precárias de iluminação na região de Venda Nova, em BH
Árvores entrelaçadas nos fios elétricos bloqueiam a iluminação na região
Poluição extrema em rio de Betim, na Grande BH, ameaça patinhos e outros animais que vivem no local
Riacho das Areias sofre com despejo de esgoto, prejudicando fauna local e preocupando moradores
Blitz RECORD: dona de importadora que deu calote em consumidores é indiciada por estelionato
Esquema prejudicou 15 vítimas, resultando em prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil
Homem em situação de rua sequestra cachorro de tutora no bairro Floresta, na Grande BH
Um cão da raça Shih Tzu foi levado por um homem após sair do portão da casa da tutora
Operação da Polícia Civil cumpre 18 mandados de prisão no Aglomerado da Serra, em BH
Ação faz parte da Operação Cerco Fechado, realixada pelas polícias de Minas Gerais
Polícia Militar intensifica segurança após aumento da criminalidade no bairro Santa Tereza, em BH
Operação reforça a presença policial no bairro; PM anunciou instalação de uma nova base móvel
'Tráfico personalizado': criminosos setorizam venda de drogas na região Leste de BH
Operação da PM resultou na apreensão de drogas e prisões na comunidade do Alto Vera Cruz
A Hora da Venenosa: Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez da terceira filha
"Vou endoidar", brincou o jogador ao comentar sobre a notícia da gravidez
Pitbull mata outro cachorro e causa preocupação entre moradores do bairro Cachoeirinha, em BH
Incidente é o quarto registro de ataque do pitbull na região
Condições precárias: lar de idosos em BH é interditado após fiscalização do Ministério Público
Quatro instituições foram inspecionadas e uma entidade foi completamente interditada
Bairro a Bairro: após acidente com van escolar, moradores pedem mais segurança em Venda Nova, BH
Moradores relatam acidentes e pedem melhorias na sinalização da região
Blitz RECORD: entenda quais são os principais direitos e deveres de locadores e locatários
Dicas sobre contratos, depósitos e responsabilidades entre inquilinos e proprietários