Dois dias após colisão de ônibus, bar desaba em BH; veja as imagens

Um bar localizado na rua Dona Senhorinha, no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte, desabou na madrugada desta quarta-feira (17), dois dias após ter sido atingido por um ônibus do transporte coletivo. O imóvel já havia sido interditado pela Defesa Civil, que identificou risco iminente de desabamento durante uma vistoria realizada na última segunda-feira (15).