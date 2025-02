Um pedreiro teve o carro que usa no trabalho furtado por uma dupla de criminosos no bairro das Indústrias, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Além do prejuízo com o veículo, o homem também teve suas ferramentas de trabalho levadas. Câmeras de segurança registraram o episódio. O pedreiro registrou um boletim de ocorrência e aguarda a localização dos criminosos.