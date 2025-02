Um Ecoponto na avenida Senhor do Bonfim, no bairro São Benedito, em Santa Luzia (MG) , vem sendo tomado por lixo. Ao lado da via, passa um córrego e, quando chove forte, todo o lixo vai parar dentro dele, que transborda e inunda a casa de quem mora na região. Moradores denunciam falta de atitude da prefeitura em resolver a situação.