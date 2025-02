Em aniversário de 80 anos, filha recebe visita surpresa da mãe de 98 em BH

O vídeo de uma festa de aniversário que aconteceu em Belo Horizonte viralizou na internet e já tem milhões de visualizações. A dona Maria do Carmo fez 80 anos e ganhou um presente muito especial. A mãe dela, dona Edith, de 98, foi à festa de surpresa. Uma imagem cheia de significados, um abraço forte e muito choro.



As duas moram em cidades vizinhas, mas não conseguem se encontrar com a frequência que gostariam. A presença da mãe no aniversário da filha foi uma surpresa que encheu o coração da dona Maria do Carmo de alegria.



A família acredita que a explicação para o vídeo fazer tanto sucesso está no amor que une as cinco gerações, já que Dona Edith teve 16 filhos, 25 netos, 37 bisnetos e oito tataranetos.