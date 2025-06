Equipe da RECORD MINAS encara desafio na 9ª edição da corrida do Mercado Central de BH

No último domingo (08), a equipe da RECORD MINAS encarou um desafio na 9ª edição da corrida do Mercado Central de Belo Horizonte. Nossa repórter, Virgínia Nalon, ganhou a 1ª colocação entre mulheres na modalidade 10 km. O evento reuniu música boa e fígado com jiló, prato tradicional do ponto turístico da capital mineira, para todos os participantes.



