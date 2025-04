Equipe da RECORD MINAS revela detalhes da mansão do Power Couple Brasil 7

O repórter da Asafe Alcântara, da RECORD MINAS, foi até São Paulo acompanhar os detalhes para a estreia da sétima temporada do Power Couple Brasil, nesta terça-feira (29), na tela da RECORD , com a participação de 14 casais. A mansão, em São Paulo, que abrigará os participantes, possui suítes temáticas com nomes de frutas, áreas de lazer como piscina e academia, e espaços alternativos onde os casais que não se destacarem poderão dormir. O programa, que promete muitas emoções e entretenimento, apresenta novidades aos domingos com o quadro "Quebra Power", onde os casais enfrentarão desafios e dinâmicas únicas.



