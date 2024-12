Esgoto invade casas após chuva na região Leste de Belo Horizonte

Moradores do bairro São Geraldo, na região leste de Belo Horizonte, relatam uma situação recorrente quando chove: o esgoto invade as residências e tudo é alagado de água contaminada, além do desconforto causado pelo mau cheiro. Segundo os moradores, os problemas começaram em outubro, após uma obra da Copasa na rua, e já foram abertos quase 20 protocolos na empresa pedindo solução.