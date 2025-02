Familiares se despedem de comerciante morto em abordagem policial em BH

O corpo de Frederico Souto de Azevedo, de 27 anos, foi enterrado no fim da manhã desta terça-feira (26) no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte. O comerciante foi morto durante uma abordagem policial próxima à sua casa, no bairro Águas Claras, na região do Barreiro. Familiares e amigos, indignados, pedem justiça pela morte de Frederico.



A Polícia Civil informou que aguarda os laudos da perícia para esclarecer as circunstâncias e a causa da morte. O prazo para a conclusão dos laudos é de 30 dias, podendo ser prorrogado.



