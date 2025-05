Ferros-velhos são autuados em Belo Horizonte por funcionar fora do horário permitido

A fiscalização em Belo Horizonte apertou o cerco contra o comércio ilegal de cabos de cobre, com operações visando cumprir o decreto que limita o funcionamento dos ferros-velhos até as 19 horas. Durante a operação, 22 estabelecimentos foram vistoriados nas regiões Oeste, Leste e Noroeste, resultando em três autuações por irregularidades. Dois locais operavam fora do horário permitido e um deles estava sem alvará de funcionamento. A ação contou com a participação da Prefeitura de Belo Horizonte, Guarda Municipal e Polícia Militar, com o objetivo de reduzir o furto de cabos na cidade.



