Greve de professores municipais de BH acaba após quase um mês de paralisação da categoria

Após 29 dias de greve, os professores municipais de Belo Horizonte decidiram encerrar o movimento em assembleia na tarde desta sexta-feira (04). A categoria havia paralisado as atividades no dia 5 de junho. Em uma reunião recente, a prefeitura manteve o aumento salarial retroativo a maio e ofereceu um reajuste adicional para fevereiro de 2026. Além disso, a administração se comprometeu a devolver este mês os valores descontados durante a greve. Os professores retornam às salas de aula na próxima segunda-feira (07), e a reposição dos dias letivos perdidos será acordada com a Secretaria de Educação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!