Grupo de venezuelanos chega a Belo Horizonte em busca de melhores condições de vida

Um grupo de 29 venezuelanos, incluindo 15 crianças, desembarcou em Belo Horizonte em busca de melhores condições humanitárias. Vivendo no Brasil há dois anos, eles passaram por Belém, Recife e Vitória antes de chegarem à capital mineira. Atualmente, recebem alimentação, acolhimento emergencial e assistência especializada com psicólogos e assistentes sociais. A prefeitura de Belo Horizonte está apoiando o grupo enquanto eles consideram se fixar na cidade ou se deslocar para Betim, onde existe uma aldeia do povo Arau.



