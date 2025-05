Homem arromba e furta carro antigo em Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, um carro de 1993 foi furtado no bairro São Francisco, na região da Pampulha. As câmeras capturaram o momento em que o suspeito, com uma mochila, se aproxima do veículo, abre a porta facilmente, mexe na tranca do volante e verifica a bateria antes de partir com o carro. Jonas, o proprietário, estava em casa e ficou impressionado com a facilidade com que o veículo foi aberto, suspeitando que o criminoso tivesse as chaves. Jonas ressaltou: "Eu que sou o dono do carro, às vezes tinha dificuldade para abrir com a chave." Sem seguro, ele registrou um boletim de ocorrência e espera que as imagens ajudem na recuperação do veículo. "É ruim demais", desabafa Jonas, que já era apegado ao carro reformado aos poucos. A busca por informações continua.



