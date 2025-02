Homem é morto atropelado tentando atravessar avenida em Belo Horizonte

Um homem morreu depois de ser atropelado ao tentar atravessar a avenida Amazonas, na altura do número 8600, no bairro Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte. Em depoimento à polícia, o motorista disse que foi surpreendido pelo pedestre e não conseguiu parar. O condutor do veículo, inclusive, foi quem acionou o socorro. Após o acidente, o trânsito ficou bastante lento pela região.