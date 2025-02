Homem é preso com arma após roubar carro em bairro nobre de BH

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 26 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos a residências. Ele foi localizado em um carro roubado e, ao tentar escapar, acabou se envolvendo em um acidente. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, chaves de fenda, máscaras, roupas usadas em furtos e dois celulares.



Outro suspeito conseguiu fugir, mas durante a perseguição, deixou cair um simulacro de arma de fogo, que também foi apreendido. A operação aconteceu no bairro Mangabeiras, com foco na captura de criminosos envolvidos em furtos na região Centro-Sul de Belo Horizonte.



