Jornada Autismo: com diagnóstico difícil, papel das famílias é essencial para tratamento

Na série Jornada Autismo desta quarta-feira (25), vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas na busca por atendimento especializado e também para conseguir fechar o diagnóstico. Além disso, no episódio de hoje, especialistas ressaltam a importância das terapias e engajamento familiar para início imediato dos tratamentos, assim que os primeiros sinais do espectro se manifestarem.



