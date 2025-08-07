Jovem é agredido com coronhadas durante assalto no bairro Carlos Prates, em BH

Câmeras de segurança flagraram um assalto violento na região Noroeste de Belo Horizonte. Um jovem foi abordado por um criminoso armado, teve o celular roubado e levou coronhadas na cabeça. As imagens mostram o suspeito apontando a arma e agredindo a vítima antes de fugir. A vítima, ferida e sangrando, correu para pedir ajuda em uma loja próxima. Comerciantes relatam que os assaltos são frequentes na rua. A Polícia Civil investiga o caso, mas ninguém foi preso até o momento.



