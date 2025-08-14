Justiça converte prisão de suspeito de matar gari em preventiva em Belo Horizonte

A Justiça converteu a prisão flagrante de Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, para preventiva. O juiz Leonardo Damaceno negou o pedido de sigilo feito pela defesa e consentiu que não fossem feitas fotos de Renê Júnior dentro da prisão. O suspeito chegou à Central de Audiência de Custódia, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, em uma viatura prisional e permanecerá preso por tempo indeterminado. A defesa havia solicitado relaxamento da prisão com base nos antecedentes do acusado. O juiz também determinou atendimento médico ao réu devido ao uso de medicação controlada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!