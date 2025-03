Menino morto por cães em MG era cruzeirense e tinha sonho de ser jogador de futebol

O velório de Guilherme Gabriel Couto da Silva , de 12 anos, foi marcado por comoção e homenagens. Parentes e amigos acompanharam a cerimônia na cidade de Itabira, na região Central de Minas Gerais, na tarde desta segunda-feira (17). Cartazes e faixas representavam o carinho que a população tinha com o menino vítima de um ataque de dois cães da raça rottweiler.



"Tiraram a vida do meu sobrinho. Ele era um menino cheio de sonhos e tinha o sonho de ser jogador de futebol. Ele era cruzeirense apaixonado", conta Tiago Teixeira, tio da vítima. "Ele fazia parte de uma escolinha de futebol da cidade e era cheio de medalhas e troféus, mas infelizmente teve o sonho interrompido", lamenta o parente.



A morte cerebral confirmada no fim da manhã desse domingo (16). Ele estava internado no Hospital João 23, em BH, desde a última quarta-feira (12). O ataque aconteceu no bairro Santa Marta, em Itabira, enquanto o garoto brincava com colegas na rua.



O tutor dos cães foi ouvido e liberado quando ocorreu o ataque. Após a morte do garoto, a Polícia Civil passou a investigar o tutor por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.