MG é o estado com maior número de resgate de trabalhadores em situações análogas à escravidão

O estado de Minas Gerais é campeão nacional no número de resgates de trabalhadores em situações análogas à escravidão. Em apenas um ano, 500 pessoas foram encontradas em situação degradante. De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho, os trabalhadores foram encontrados por meio de 42 ações em 38 municípios. Os trabalhadores não tinham banheiro e tomavam banho de mangueira. Os resgatados são, principalmente, pessoas que vieram do Nordeste do Brasil e Norte de Minas.