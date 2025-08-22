'Mini gari' de apenas três anos viraliza nas redes e encanta coletores em BH

A pequena Lavínia, de apenas 3 anos, conquistou as redes sociais com sua rotina de carinho pelos garis do bairro Planalto, na região da Pampulha, em BH. Vestida com um uniforme igual ao dos coletores, ela espera ansiosa, três vezes por semana, a chegada do caminhão de lixo para abraçar os trabalhadores. A mãe conta que a relação começou quando a filha ainda tinha dois anos e passou a entregar saquinhos de lixo. Para os trabalhadores, o gesto traz esperança e respeito em meio à rotina pesada: “Não tem dinheiro que pague o carinho dela”, afirmou um dos garis.



