Moradores de Ribeirão das Neves (MG) realizam mutirão para limpar rua abandonada

Os moradores da rua Filisberto Francisco de Carvalho, em Ribeirão das Neves, aproveitaram o feriado para realizar um mutirão de limpeza. O local, tomado por mato alto e lixo, tem causado problemas com insetos como mosquitos e caramujos. Além de insegurança devido ao uso do espaço por usuários de drogas. A prefeitura foi contatada inúmeras vezes, sem resposta efetiva. A Secretaria de Obras enviará uma equipe técnica ao local para avaliar a situação e programar os serviços necessários.



