Moradores denunciam esgoto a céu aberto em escada de acesso a importante avenida de BH

Uma escada que dá acesso ao bairro Minaslândia e à avenida Cristiano Machado, na região Norte de Belo Horizonte, está intransitável por culpa de um esgoto a céu aberto que escorre pelos degraus. Os moradores da região reclamam do mau cheiro, sujeira e risco de queda. Além das pragas que são atraídas e invadem as casas no entorno.